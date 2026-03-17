カイオム・バイオサイエンスがこの日の取引終了後、開発を進めているがん治療用候補抗体ヒト化ＤＬＫ－１抗体に関して、欧州における特許査定通知を受領したと発表した。 同特許は、臨床開発中のＣＢＡ－１２０５を含むヒトＤＬＫ－１を標的としたヒト化モノクローナル抗体と、肝細胞がんの治療薬として使用されているレンバチニブとの併用に関するもの。既に日本国内や中国で特許が成立しており、