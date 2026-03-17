ポケモンセンターオンラインは、Nintendo Switchソフト『ポケットモンスター ファイアレッド・リーフグリーン』特別版の受注を3月17日18時より開始する。 【画像あり】ゲームのスクリーンショット・特典内容一覧 今回の受注販売は、3月17日18時00分から3月23日16時59分まで行われ、お届けは2027年1月中旬頃を予定している。なお、受注販売期間中に販売数量上限に達した場合は、販売時期