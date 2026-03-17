リンクをコピーする

○経済統計・イベントなど ０８：５０日・貿易統計（通関ベース） １０：２０日・３カ月物国庫短期証券の入札 １６：１５日・訪日外国人客数 １９：００ユーロ・消費者物価指数（改定値） ２０：００米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数 ２１：３０米・卸売物価指数 ２３：００米・製造業新規受注 ※日・日銀金融政策決定会合１日目 ※インドネシア市場が休場 ○決算発表