（金門中央社）海洋委員会海巡署（海上保安庁に相当）金馬澎分署は16日、中国海警局の船4隻が同日午後に離島・金門の水域に進入したと発表した。中東情勢の緊迫化で国際的な原油供給網が逼迫（ひっぱく）する中、中国側の行動は燃料の無駄遣いだと批判した。同分署は報道資料を通じ、4隻が午後2時50分、編隊を組んで金門沖から金門南方海域へ接近し、さらに烈嶼南方からわが国の水域に進入したと説明。現地に派遣した巡視艇が直ち