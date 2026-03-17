中国の有名食品加工業者が、鶏足（タッパル）の漂白に過酸化水素を使用するなど、衛生管理をめぐる問題で摘発された。韓国国内でも不安が広がるなか、韓国の食品医薬品安全処（以下、食薬処）が「韓国国内に輸入された事例はない」と強調している。【画像】まさに地獄絵図…中国の「裸キムチ」騒動食薬処は3月17日、今回の問題について「該当の鶏足、および鶏足を原料として製造された加工品の国内輸入の有無を確認した結果、輸入