ソウル江北区（カンブクク）一体のモーテルで複数の男性に薬物を飲ませて殺害・負傷させた「江北モーテル連続殺人事件」の被疑者キム・ソヨン（20歳、女）の国選弁護人が、裁判所に辞任の意思を明らかにした。【写真】殺人後に日本旅行も…キム・ソヨンの素顔検察による起訴後、初公判を控えるなかで、警察はキム・ソヨンから薬物入りの飲料を飲まされた追加の被害者3人を確認し、捜査を拡大している。3月17日、法曹界によると、キ