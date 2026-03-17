パナソニックは3月3日、「小世帯のくらし」体感セッションとして、日本の世帯の変化を背景にして同社が考える「小世帯」の具体像を発表。小世帯が抱く理想と課題を解決するための「小世帯向け家電」を、製品群で提案する。これまで家電業界で慣例とされてきた「春商戦は若いひとり暮らし向け」「単機能で安い家電」という考え方を覆す。幅広い世帯に向けて「シンプルだけど上質なくらし」を提案する。経済ジャーナリストの荻原博
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