J２の湘南ベルマーレは３月17日、舘幸希の負傷を発表した。クラブの公式サイトによると、28歳のDFはトレーニング中に受傷。検査の結果、左長内転筋の付着部炎、恥骨骨挫傷と診断された。なお、加療期間は公表されていない。 舘は今季ここまでJ２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド（EAST-A）の４試合に先発出場するなど主力としてプレーしていたが、直近の第６節・モンテディオ山形戦（２−１）はメンバーから外れ