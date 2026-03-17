乃木坂46が3月15日に東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催されたイベント『CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Supported by TGC』にメンバー16人が出演。ライブパフォーマンスを行った他、特別ファッションステージでモデルとしてランウェイにも登場した。出場メンバーがInstagramに投稿したオフショットをピックアップ。 【写真】『IDOL RUNWAY COLLECTION 2026』に大人っぽくもガ}