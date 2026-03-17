Snow Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£´Ú¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥º¡Ù¤ÎÉñÂæ°§»¢¤Î°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û①ÃæËÜÍªÂÀ¤â¡ÖÈþ¿Í¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤¿º´µ×´ÖÂç²ð¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È②±Ç²è¡Ø¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥º¡ÙÉñÂæ°§»¢IN´Ú¹ñ¡¦1ÆüÌÜ¤Î°áÁõ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È ¢£º´µ×´ÖÂç²ð¤Î´Ú¹ñ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃæËÜÍªÂÀ¤¬¡ÖÈþ¿Í¡×¤ÈÈ¿±þ º´µ×´Ö¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ø¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥º¡Ù¤Ï¡¢3·î13Æü¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢º´µ×´Ö¤ÏÆ±ºî¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë