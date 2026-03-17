若築建設 [東証Ｐ] が3月17日大引け後(16:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の55億円→61.3億円(前期は52.2億円)に11.5％上方修正し、増益率が5.2％増→17.3％増に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の40.4億円→46.7億円(前年同期は47.3億円)に15.6％増額し、減益率が14.5％減→1.2％減に縮小