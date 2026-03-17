大阪油化工業 [東証Ｓ] が3月17日大引け後(16:00)に配当修正を発表。従来無配としていた26年9月期の上期配当を23円(前年同期は無配)実施するとし、下期配当は従来計画の37円→23円に修正した。年間配当は従来計画の37円→46円(前期は36円)に増額修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社はこれまで年１回の期末配当を実施してまいりましたが、2026年９月期より株主の皆さまへの利益還元の機会