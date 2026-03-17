学びエイド [東証Ｇ] が3月17日大引け後(16:00)に決算を発表。26年4月期第3四半期累計(25年5月-26年1月)の最終損益(非連結)は1億4700万円の赤字(前年同期は2億6000万円の赤字)に赤字幅が縮小した。 しかしながら、併せて通期の同損益を従来予想のトントン→1億6800万円の赤字(前期は3億1800万円の赤字)に下方修正した。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した11-4月期(下期)の最終損益も従来