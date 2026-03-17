イオンリート投資法人 [東証Ｒ] が3月17日大引け後(16:00)に決算を発表。26年1月期の経常利益は前の期比3.9％減の68.6億円になり、26年7月期も前期比14.2％減の58.9億円に減る見通しとなった。 同時に、今期分配金は3390円にする方針とした。 株探ニュース