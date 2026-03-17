ミサワ [東証Ｓ] が3月17日大引け後(16:00)に決算を発表。26年1月期の経常利益(非連結)は前の期比21.7％減の2億5300万円になったが、従来予想の3800万円を上回って着地。27年1月期は前期比1.6％増の2億5700万円に伸びる見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である11-1月期(4Q)の経常利益は前年同期比56.4％増の3億6600万円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の7.3％→10.0％に改善した。 株探ニュース