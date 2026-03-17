笑美面 [東証Ｇ] が3月17日大引け後(16:00)に決算を発表。26年10月期第1四半期(25年11月-26年1月)の連結最終損益は8400万円の赤字(前年同期は1900万円の黒字)に転落した。 直近3ヵ月の実績である11-1月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-0.2％→-22.8％に急悪化した。 株探ニュース