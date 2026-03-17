三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 [東証Ｒ] が3月17日大引け後(16:00)に決算を発表。26年1月期の経常利益は89.9億円になり、26年7月期は57.3億円の見通しとなった。 同時に、前期分配金を3220円→3275円(前の期は3629円)に増額し、今期は2503円にする方針とした。 ※26年1月期(6ヵ月決算)が決算期変更のため、前年同期に同じ期間がない場合は前年同期との比較を表記していません。 株探ニュー