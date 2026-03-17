ポールトゥウィンホールディングス [東証Ｐ] が3月17日大引け後(16:00)に決算を発表。26年1月期の連結最終損益は34.7億円の赤字(前の期は6.9億円の赤字)に赤字幅が拡大したが、27年1月期は7億円の黒字に浮上する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である11-1月期(4Q)の連結最終損益は32.4億円の赤字(前年同期は4.6億円の赤字)に赤字幅が拡大し、売上営業損益率は前年同期の1.0％→-3.5％に大幅悪化した。 株