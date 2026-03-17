ｔｒｉｐｌａ [東証Ｇ] が3月17日大引け後(16:00)に決算を発表。26年10月期第1四半期(25年11月-26年1月)の連結経常利益は前年同期比58.7％増の2.3億円に拡大し、11-4月期(上期)計画の4億円に対する進捗率は58.8％に達し、さらに前年同期の55.8％も上回った。 直近3ヵ月の実績である11-1月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の19.3％→26.4％に大幅上昇した。 株探ニュース