北海道室蘭市の国道で、軽乗用車やトラックなど車３台が絡む事故があり、軽乗用車を運転していた７８歳の女性が死亡しました。事故があったのは、室蘭市崎守町の国道３７号です。警察によりますと、３月１７日午前９時ごろ、伊達から室蘭方向に走行していた軽乗用車と後続のトラック、そして対向車線を走っていた別のトラックの３台が衝突したということです。この事故で、軽乗用車を運転していた足利サチ子さん７８歳が意識不明の