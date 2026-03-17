16日、沖縄県の辺野古の沖合で小型船が転覆し高校生らが死亡した事故で、国の運輸安全委員会が現地調査を始めました。この事故は16日アメリカ軍基地の建設工事が行われている名護市辺野古沖で市民団体が運航する小型船2隻が転覆し、平和学習で訪れた京都府の同志社国際高校の生徒ら21人が海に投げ出され、女子生徒と船長の2人が死亡し、14人がケガをしたものです。事故から一夜が明けた辺野古には、亡くなった2人を悼む人々が訪れ