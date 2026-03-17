スナック菓子の「わさビーフ」などを製造する山芳製菓は、ホルムズ海峡の封鎖を受けて「燃料の調達が困難になった」として工場の操業を一時停止すると発表しました。山芳製菓によると、工場の操業停止の理由は、ポテトチップスを揚げる際の製造設備を稼働させる燃料に重油を使っており、この重油の供給が一時的にストップしたためとしています。工場の操業停止を受けて、主力商品の「わさビーフ」を含む一部製品の供給に遅れや出荷
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