ワールドベースボールクラシック（WBC)のアメリカ代表、決勝の先発はニューヨーク･メッツに所属するノーラン・マクリーン投手です。マクリーン投手は3月初めに行われたアメリカ代表の合宿に遅れて到着。その理由は三半規管などの異常によって起こる回転性のめまいを発したことでした。「めまいはあったけど、いまは大丈夫、問題ないです」しかし、1次ラウンドのイタリア戦では3回3失点で負け投手となり、結果は振るいませんでした