事件の現場となったアパート＝2021年2月、東京都国立市東京都国立市の都営アパートで2020年11月、9階ベランダから妻＝当時（41）＝を突き落として殺害したとして、警視庁に逮捕され、その後処分保留で釈放された夫（49）について、東京地検立川支部は17日、殺人罪で起訴した。約5年におよぶ長期の処分保留期間後の起訴は異例。起訴されたのは同市の高張潤被告。立川支部は17日、被告の身柄を拘束した。認否を明らかにしていな