北九州市若松区の白島国家石油備蓄基地イラン情勢悪化を受けた国家備蓄の石油放出に向け、元売り各社が外国船籍のタンカーも原油を輸送できるよう国に要請していることが17日、分かった。放出量が過去最大で、備蓄基地から製油所に運ぶ際に日本船籍だけでは賄い切れないため。滞ることなく早期に石油製品を市場に流通させる狙いがあり、管轄する国土交通省も特例で許可する方向で調整している。安定的な国内海上輸送を確保する