21日(27:00〜)に放送予定のニッポン放送『オールナイトニッポン 0(ZERO)〜17LIVE SP〜』に出演する、ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」のライバー3名が決定した。『オールナイトニッポン 0(ZERO)〜17LIVE SP〜』○アプリ内オーディションイベントを実施昨年12月から今年1月にかけて行われたアプリ内オーディションイベントで、音楽ライバーを中心とした数多くの参加者の中から、アプリ内イベントのランキング結果をもとに最終審