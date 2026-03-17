17日の参議院予算委員会で、参政党の神谷宗幣議員が、中東情勢を受けた自衛隊派遣のリスクや有事に乗じた強引な法改正の是非について、高市早苗総理大臣を追及した。【映像】神谷議員の懸念に答弁する高市総理神谷氏は「あまり想定したくないんですが、最悪の事態ということを考えておくとですね」と前置きしたうえで、「自衛隊を派遣したことでかえって日本に原油が来なくなってしまうという事態が起きる。原油が不足したら物