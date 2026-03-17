高市総理は国会の質疑で、消費税を増税する考えがあるかを問われ、「消費税のさらなる増税ということは考えておりません」と述べました。きょう、参議院の予算委員会で共産党の山添拓議員は、かつて消費税の税率が5%から8%、さらに10%へと引き上げの検討がされた際、増税に伴う低所得者への対策として自民党・公明党・民主党の3党で検討されたのが給付付き税額控除だと指摘。今後、給付付き税額控除の議論を行っていく中で、消費税