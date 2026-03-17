Image: JRdes / Shutterstock.com AIで有名人を動かして、自分だけの『ジョン・ウィック』風アクションシーンを作りたい人に悲報です。 The Informationによると、ByteDance（バイトダンス）の新型動画生成AIモデル「Seedance 2.0」のグローバル展開が保留になりました。映画スタジオやストリーミングサービスが、著作権侵害をめぐる法的措置を辞さない構えを見せているからです。 有名人も