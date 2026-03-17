前回大会はベスト8…第6回大会で初のベスト4入り■ベネズエラ 4ー2 イタリア（日本時間17日・マイアミ）イタリア代表は16日（日本時間17日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準決勝・ベネズエラ戦に2-4で惜敗した。今大会旋風を巻き起こした“エスプレッソ軍団”。涙を流す選手たちがいたなか、最後は感動的な光景が生まれた。1次リーグでは米国、メキシコの強豪を破って4連勝でプールBを突破。野球が盛んな国では