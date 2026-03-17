空き家で鳴いているところを保護された、小さな生まれたての赤ちゃん猫。ミルクから献身的に子育てした結果、 面倒見のいいお姉ちゃんに成長した姿が話題に！コメント欄には「お誕生日おめでとう！」「もう立派な美猫なお姉さん♡」「生まれたての小さな子が大きくなって可愛い！」といった声が寄せられました。 【動画：空き家のシンクの中にいた赤ちゃん猫→保護から１年が経つと…心温まる『成長記録』】 空き家のシンク