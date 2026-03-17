座ろうとした飼い主さんが床に座ることを決意したそう。ソファの上を見てみると...？猫と暮らしていたら、起こりうる『猫あるある』が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で23万回表示を突破し、「ネコハラあるあるですね」「この光景見れるなら納得」といったコメントが寄せられることとなりました。 【写真：『私は床に座ります』→ソファの上を見てみると、『猫たち』が……笑ってしまう光景】 一緒に