1.ブラッシングの頻度 長毛種と短毛種で最も異なるのが、ブラッシングの頻度です。 ラグドールやペルシャなどの長毛種は、1～2日に1回のブラッシングが基本となります。換毛期になると、毎日のブラッシングが必須になるでしょう。 ブラッシングを怠ると、あっという間に毛が絡まって毛玉になってしまいます。毛玉が出来るだけでなく、毛球症や皮膚病を引き起こしてしまうことも。長毛種にとって、こまめなブ