WBC準決勝・イタリア―ベネズエラワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は16日（日本時間17日）、米マイアミのローンデポ・パークで行われた準決勝で世界ランク5位のベネズエラが14位のイタリアに4-2で逆転勝ち。侍ジャパンが準々決勝で屈した中南米の強豪が史上初の決勝進出を果たした。6番手で救援した右腕アンドレス・マチャド投手は所属するオリックスで同僚の侍メンバーとの交流を明かした。ローンデポ・パークのマ