スコットランド代表がメンバー26人が発表した日本代表と対戦するスコットランド代表のメンバー26人が発表された。スコットランドは北中米ワールドカップ（W杯）欧州予選を勝ち抜け、7大会ぶり9度目の出場権を獲得。グループリーグでは王国ブラジル、モロッコ、ハイチと同組となった。3月の代表戦では日本、コートジボワールと対戦する。16日にその2試合を戦うメンバーを発表。日本代表MF遠藤航と同僚で主将のDFアンドリュー