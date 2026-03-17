備前おかやま定食（和気鵜飼谷温泉Ver.) 開業30周年を迎えた岡山県和気町の「和気鵜飼谷温泉」で、3月20日から24日まで、備前エリア７市町の食材が味わえる「備前おかやま定食（和気鵜飼谷温泉Ver.)」を1日限定15食、1500円で販売します。 和気町の「備前牛」を使った焼きすき、備前市の「鷹取醤油」や瀬戸内市の「白菜」などを使った小鉢の三点盛り、岡山市の「黄ニラ」と赤磐市の「おかのり」を使った汁物、玉野市の「番