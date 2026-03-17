◆ＷＢＣ決勝米国―ベネズエラ（１７日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）侍ジャパンが初めて準々決勝で敗退した第６回ＷＢＣの決勝は、優勝候補と言われ続けてきた米国と侍ジャパンをベスト８で沈めたベネズエラとの対戦となった。メジャー選手を擁する人数の上位４チームが準決勝に進出し、３位の２８人をそろえたベネズエラがイタリアに逆転勝ちして、初の決勝戦進出を決めた。待ち受けるのは３大会連続決勝進