メズム東京、オートグラフ コレクションの「シェフズ・シアター」に「春薫るアンサンブル Spring Aroma Ensemble」が登場。芽吹きの季節を映す食材と香りが響き合う、期間限定のフレンチディナープログラムです☆ メズム東京、オートグラフ コレクション「シェフズ・シアター」春薫るアンサンブル Spring Aroma Ensemble 料金：15,800円提供期間：2026年4月1日（水）〜6月30日（火）提供時間：17:00〜22:00（L.O 2