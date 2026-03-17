◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」大学野球のチームの多くが、世代の入れ替わるオフシーズンに新たなスローガンを掲げる。思わずクスリとしたのが、東京六大学リーグの法大の「破・覇・波」。２０年春を最後に優勝から遠ざかる現状を打「破」して「覇」をつかみ、大学の歴史に新たな「波」を作る。そして「ハッハッハッ」と笑い合いたいという“オチ”もつく。毎年、明るい雰囲気のチームを作り上げる法大らしさを感じた。