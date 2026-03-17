augment AIは、日本発・世界最小を謳うスマートウォッチ「wena X」のクラウドファンディングを、GREEN FUNDINGで3月20日11時より開始する。ラインナップは、ラバー製バンドがセットになった「wena X loop rubber」(56,800円)、ラバーバンドと本革カーフレザーバンドがセットになった「wena X leather」(64,800円)、ラバーバンドとSUS316L(サージカルスチール)製バンドがセットの