山形県内で、警察官や検察官などを名乗る特殊詐欺の被害が相次いで発生しました。山形市の70代男性が暗号資産およそ729万円分をだまし取られたほか、天童市の40代女性が現金50万円をだまし取られています。山形県警によりますと、1件目の被害は2月4日に発生しました。山形市に住む70代の男性のスマートフォンに、「＋」から始まる電話番号から電話があり、「ドコモカスタマーセンター」を名乗る男が、「島根県松