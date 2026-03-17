１７日放送のＴＢＳ系情報「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、ロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交などの罪に問われたお笑いトリオ「ジャングルポケット」の元メンバー斉藤慎二被告の第２回公判が１７日、東京地裁で開かれたことを報じた。斉藤被告が問われている不同意性交等罪・不同意わいせつ罪について、コメンテーターで出演の元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏は「あくまで無罪主張をされて