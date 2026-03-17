グレープストーンが展開する東京みやげブランド「東京ばな奈ワールド」から、カプセルトイ「東京ばな奈 スクイーズマスコット」が登場。今では出会えない人気アニマル柄も含む7種類が、東京ばな奈35周年を記念して再々販売されます☆ 東京ばな奈ワールド「東京ばな奈 スクイーズマスコット」 価格：1回300円（税込）発売日：2026年3月中旬頃より順次販売予定種類：全7種（東京ばな奈、空とぶ東京ばな奈くまッス。