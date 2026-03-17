Ｊ２藤枝は２１日のアウェー福島戦に向け、１７日に焼津市内で調整した。前節（１４日）の大宮戦（２―１）でＪリーグデビューを果たしたＧＫ栗栖汰志（１９）が、次節こそクリーンシートを誓った。柏ユース出身で加入２年目の栗栖は、正守護神の北村海チディに代わって出場。これまでベンチ入りも果たせていなかった中での抜てきだった。ＥＡＳＴ―Ｂグループ５位の藤枝に対し、対戦時点で２位で昨季のＪ１昇格プレーオフに出