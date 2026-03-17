【新華社黔東南3月17日】中国貴州省黔東南（けんとうなん）ミャオ族トン族自治州剣河県南明鎮で14日、民族衣装のファッションショーが行われ、地元住民らが菜の花畑を舞台に見立て、伝統装束と自然が調和する姿を披露した。（記者/楊文斌）