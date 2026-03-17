23日発売の『CanCam』5月号で、4月公開の映画最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の魅力を大解剖するスペシャル特集が展開される。【写真】コナン君のコスプレ？『CanCam』登場の畑芽育ステッカー付録のテーマは「愛の疾走（スプリント）」。原作漫画から、疾走感溢れるイラストを選りすぐってステッカーにした。また、今作とアニメ30周年の推しごとを応援するべく、推し活うちわ風のシールもキャラクター別に用意。