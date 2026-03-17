女優の泉ピン子（78）が16日放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。自身が抱える病を明かす場面があった。この日、演出家でタレント・テリー伊藤とともに出演。テリーから「ピン子ちゃん、元気だよね。行ってんの？人間ドックとか」と聞かれたピン子は「やってますよ」としつつ「糖尿病があるのよ。それで父親が糖尿病だったのよ」と遺伝性の糖尿病と診断されていることを明かした。「遺産残さな