9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が主演を務める実写映画『SAKAMOTO DAYS』（4月29日公開）より、作品の世界観と魅力がたっぷりつまった初公開カット含む場面写真25点が一挙大解禁された。【写真】ギャップありすぎ！目黒蓮演じるふくよかな坂本今作は、鈴木祐斗氏の同名漫画（集英社「週刊少年ジャンプ」連載）を福田雄一監督が実写映画化。最強の殺し屋だった坂本が、結婚を機に表舞台から姿を消し、家族と商店を営みながら