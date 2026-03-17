こどもの職業・社会体験施設「キッザニア」とTBSがコラボした期間限定「情報番組制作スタジオ」パビリオンが17日、キッザニア東京（東京都江東区）でオープンした。同パビリオンはTBS朝の情報番組「THETIME,」のスタジオをリアルに再現。オープン初日のこの日は、日々同番組の進行を務めている杉山真也アナ、宇賀神メグアナが登場し情報番組スタッフの仕事を体験する子供たちへ“先輩”としてエールを送った。パビリオンは4月1