嵐が13日から15日までの3日間、北海道・札幌ドームでラストツアーの北海道公演を実施。現地でバス事業などを行う北都交通が17日までに公式Xを更新し、期間中に「スーツケースの取り違え」が発生したことを報告した。【画像】嵐メンバーカラー添え…北都交通の“自作カード”投稿で「ご報告」とし、「空港連絡バスをご利用のお客様のスーツケースの取り違えが発生しSNS上でもご心配の声をいただいておりました」と説明。「その